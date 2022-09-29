Otomobillerle yollarını kestikleri husumetlilerini darbedip, birini tüfekle vurdular



Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde Günsel ailesinin içerisinde olduğu aracın yolunu 2 otomobille kesen husumetlileri, araçtan indirdikleri 3 kişiyi darbedip, içlerinden birini uzun namlulu tüfekle yaraladı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi´nde husumetli oldukları ailenin bulunduğu otomobilin yolunu önden ve arkadan kesen şüpheliler, araçtan indirdikleri 3 kişiyi darbedip, birini uzun namlulu silahla yaraladı. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahla vurulan ve hayati tehlikesi bulunan Ramazan Günsel (51), ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Mustafa Günsel (47) ile kardeşi Abdullah Günsel (25) ise Derik Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Mustafa Günsel, Üçyol Jandarma Karakolu´na imza atmadan döndüklerinde, bir aracın önlerini kestiklerini, başka bir aracın da arkadan araçlarına çarptığını ifade ederek, "10 kişiydiler, bizi arabadan indirip, dövmeye başladılar, tüfekle Ramazan´ın ayağına sıkmışlar. Arabada 3 kişiydik" dedi.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2022-09-29 19:05:54



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