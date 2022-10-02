Midyat´ta turistler halayla karşılandı, yöreye özgü ürünler ikram edildi



Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, odaların düzenlediği etkinlikle kemençeler eşliğinde halaylarla karşılandı, kendilerine yöreye özgü ürünler ve meyve ikram edildi.

Midyat, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları ile her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sonbaharın gelmesiyle artış gösteren kültür turları kapsamında ilçeye gelenlere Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ziraat Odası tarafından 'Midyat'a hoş geldiniz' şenliği düzenlendi. Tarihi konakların bulunduğu mahalle girişinde kurulan stantta turistler kemençe eşliğinde halaylarla karşılandı. Kurulan stantların başında duran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız ve Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdulhalim Gümüş tarafından şehre gelen turistlere acur turşusu, mezrone üzümü, tandır ekmeği, kavun, karpuz ve incir ikram edildi. Halaya eşlik eden turistler, sürpriz karşılamaya şaşırırken, kentteki tarihi konak ve mabetleri gezerek, giydikleri yöresel kıyafet ve şallarla hatıra fotoğrafı çekti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız, "Hoşgörü ile anılan memleketimizin tanıtımını yapmak için böyle bir organizasyon yaptık. İlçemiz hep tarihiyle, doğasıyla anılıyor. Biz de dedik ki yöresel ürünlerimizi de gelen turistler görsün. O yüzden böyle bir organizasyon yaptık. Çok güzel bir ilgi gördük, gerçekten de güzel oldu" dedi.

Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdulhalim Gümüş ise, gelen turistlere çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade ederek, "Gelenlere mezrone üzümü, tandır ekmeği, karpuz, incir ikram ediyoruz. Midyat'ın tüm yerel ürünlerini ikram etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

`TARİFİ YOK, GÜZEL ŞEHİR´

Hatay'dan gelen Alev Nergiz de, "Bana göre çok güzel bir şey, çok değerli bir şey. İnanılmaz mutlu oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok eğlenceli, güzel. Yöresel ürünler de çok güzel. Tarifi yok, güzel bir şehir" ifadelerini kullandı. Mersin'den gelen Müzehher Eği de, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok hoş, çok güzel, çok değişik görünüyor. Gerçekten güzel bir etkinlik" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2022-10-02 14:42:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.