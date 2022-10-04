Komşusunu pompalı tüfekle öldürdü



Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde husumetli olduğu komşusu Derviş Kavak´ı (28) tartıştıktan sonra evinden aldığı pompalı tüfekle öldüren F.K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yaşandı. F.K. husumetli olduğu komşusu Derviş Kavak ile tartıştı. Tartışmanın ardından evinden aldığı pompalı tüfekle geri dönen F.K., Derviş Kavak'a ateş ederek yaraladı. Kavak yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavak ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Kavak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan F.K.´nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

2022-10-04 23:12:48



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