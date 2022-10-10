Kavgayı ayırırken elinde muşta olan öğrenciye müdahale eden antrenöre gözaltı (3)

TUTUKLANDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde stadyumda antrenman yapan öğrencilerle kavga eden Y.Ö.'nün elindeki muştayı almaya çalışırken orantısız güç kullandığı gerekçesiyle darp raporu alan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Antrenör Cemil Kuday, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER
2022-10-10 19:38:25
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