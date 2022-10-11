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Nusaybin'de terör örgütü PYD/YPG´nin şehit ettiği 12 kişi anıldı

DHA

Nusaybin'de terör örgütü PYD/YPG´nin şehit ettiği 12 kişi anıldı


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde 3 yıl önce Barış Pınarı harekatında Suriye´nin Kamışlı kentinden terör örgütü PYD/YPG´nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi anıldı. 
Nusaybin ilçesinde, 3 yıl önce Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye´nin Kamışlı kentinden atılan havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için ilçede anma programı düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerinde düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, protokol üyeleri, siyasi partiler, STK temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için dualar edildi.
Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bu coğrafyada 40 yıldır huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik mücadelesi verdiklerini belirterek, "Son yıllarda bir taraftan DEAŞ bir taraftan YPG bir taraftan FETÖ ve PKK'yı hep aynı zihniyet besledi, büyüttü bizim içimize saldı. Bu coğrafyanın bütün gariban insanlarının kanını döktü. Bizi Afganistan, Irak, Suriye, Filistin, Libya, Mısır yapmak isteyenlere imanla, inançla direndik. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Bu coğrafyayı vatan tutmak her zaman çok ağır bedeller ödemeyi çok ağır maliyetlere göğüs germeyi gerektirdi. Hep birlikte derin acılar yaşadık. Binlerce kızımız, kadınımız, yüzlerce bebeğimiz acımasızca katledildi. Köy meydanında toplanıp insanlar kurşuna dizildi. Hepsi bu coğrafyanın insanlarıydı. Buna rağmen ne pahasına olursa olsun alnına silah dayandığında bile teslim olmayan mağlup olmayı asla düşünmeyen, vatanına, toprağına, birliğine, bütünlüğüne sahip çıkan bu coğrafyanın kahraman yiğitleriyle bu günlere geldik. Terör örgütü insanları artık kandıramıyor. Evlatlarımızı kandıramıyorlar artık. Analarımız evlatlarının kara haberini ne zaman alacağım korkusunu yaşamıyor, yaşamayacaklar. Yaylalarımız, ovalarımız bugün Türkiye'de kullanıma kapalı hiçbir coğrafyamız kalmadı, gidemediğimiz hiçbir yerimiz yok, Hakimiyet sağlamadığınız hiçbir noktamız yok" dedi.
`YARAMIZA YARENLİK EDENLERE SELAM OLSUN´
Saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir ise o acı günü hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirerek, "Annemin yüreğine sızı bırakanlara, kız kardeşimin hayallerini yetim bırakanlara, gömleğime babamın kanını damlatanlara inat dünya kız çocuklarının olduğu bugün de boynumuzu bükük bırakanlara inat, yaramıza yarenlik edenlere selam olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-10-11 22:15:33

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