Mardin'de 18 kilo eroin ile 6 kilo metamfetamin ele geçirildi; 4 tutuklama



Nezir GÜNEŞ/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kızıltepe girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği 'Hera' ile yaptığı aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 4 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-10-13 23:57:04



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