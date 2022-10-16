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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil alev alev yandı

DHA

Otomobil alev alev yandı


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, kullanılamayacak duruma geldi.
Olay, öğle saatlerine Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 41 H 0502 plakalı otomobil, seyir sırasında motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, sağa çekip aracı park etti. Sürücü, yanındaki kişi ile birlikte itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2022-10-16 15:56:28

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