Barış Pınarı Harekatı şehidinin ismi, anaokuluna verildi



Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde, yapımı tamamlanan 12 derslikli 250 öğrencinin eğitim göreceği anaokuluna, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Akbulut'un ismi verildi.

Midyat ilçesinde Barış Pınar Harekatı´nda şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Akbulut´un ismi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaptırılan 12 derslikli anaokulu binasına verildi. 250 öğrencinin eğitim göreceği anaokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretime açıldı. Çocukların en iyi şartlarda eğitim görmesi için yemek menüsünden ders seçimlerine kadar tüm detaylar özenle hazırlandığı okulda, 4-6 yaş arası öğrenciler eğitim görecek. Törene Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut, kamu kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

`ŞEHİDİMİZİN MANEVİ DEĞERİ HİSSEDİLECEK´

Törende konuşan Kaymakam Solmaz, "4-6 yaş sürecinde eğitim alan kardeşlerimizin içinde bulunduğu bu güzel anaokulunun hem manevi değerinin olması hem de bu şekilde şehitlerimizi de yad edebilmek adına böyle bir uygulamanın içine devletimiz ve hükümetimiz yer almaktadır. Şehit ailelerimiz de bu noktada teveccüh gösterip mutluluklarını hem sabırlarına katkı sağlama hem de mutluluklarını artırma adına bu tarz açılışlara katlıyorlar. Sağ olsunlar bu güzel okulumuzun bu güzel mekanın içinde bulunanlar ile birlikte hem şehidimizin manevi değerini hissederek hem de eğitim başarısını bu noktada göstererek" dedi.

Şehidin kız kardeşi Pınar Akbulut da açılışı yapanlara teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Bu okulda şehidimizin adı yaşatılacağı için ve hiçbir zaman unutulmayacağı için çok mutluyuz. Şehidimizin adı ilelebet yaşayacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. Törene katılanlar daha sonra sınıfları gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2022-10-22 12:39:31



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