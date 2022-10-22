Barış Pınarı Harekatı şehidinin ismi, anaokuluna verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Pınarı Harekatı şehidinin ismi, anaokuluna verildi

DHA

Barış Pınarı Harekatı şehidinin ismi, anaokuluna verildi


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde, yapımı tamamlanan 12 derslikli 250 öğrencinin eğitim göreceği anaokuluna, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Akbulut'un ismi verildi.
Midyat ilçesinde Barış Pınar Harekatı´nda şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Akbulut´un ismi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaptırılan 12 derslikli anaokulu binasına verildi. 250 öğrencinin eğitim göreceği anaokulu, düzenlenen törenle eğitim öğretime açıldı. Çocukların en iyi şartlarda eğitim görmesi için yemek menüsünden ders seçimlerine kadar tüm detaylar özenle hazırlandığı okulda, 4-6 yaş arası öğrenciler eğitim görecek. Törene Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut, kamu kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
`ŞEHİDİMİZİN MANEVİ DEĞERİ HİSSEDİLECEK´
Törende konuşan Kaymakam Solmaz, "4-6 yaş sürecinde eğitim alan kardeşlerimizin içinde bulunduğu bu güzel anaokulunun hem manevi değerinin olması hem de bu şekilde şehitlerimizi de yad edebilmek adına böyle bir uygulamanın içine devletimiz ve hükümetimiz yer almaktadır. Şehit ailelerimiz de bu noktada teveccüh gösterip mutluluklarını hem sabırlarına katkı sağlama hem de mutluluklarını artırma adına bu tarz açılışlara katlıyorlar. Sağ olsunlar bu güzel okulumuzun bu güzel mekanın içinde bulunanlar ile birlikte hem şehidimizin manevi değerini hissederek hem de eğitim başarısını bu noktada göstererek" dedi.
Şehidin kız kardeşi Pınar Akbulut da açılışı yapanlara teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Bu okulda şehidimizin adı yaşatılacağı için ve hiçbir zaman unutulmayacağı için çok mutluyuz. Şehidimizin adı ilelebet yaşayacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı. Törene katılanlar daha sonra sınıfları gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-10-22 12:39:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de aşçı çırağı kursu öğrencileri dünya mutfağını öğrendi
YEREL HABERLER Mardin'de aşçı çırağı kursu öğrencileri dünya ...
Artuklu Belediyesi 2023 bütçe görüşmeleri tamamlandı
YEREL HABERLER Artuklu Belediyesi 2023 bütçe görüşmeleri tamamlandı
Nusaybin'de Robotik Kodlama ve Teknoloji Sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Nusaybin'de Robotik Kodlama ve Teknoloji Sınıfı ...
Mardin'de aile mahkemelerinde tazminat ve nafakaya yönelik yuvarlak masa toplantısı
YEREL HABERLER Mardin'de aile mahkemelerinde tazminat ve nafakaya ...
Mardin'de tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ...
Derik zeytininde rekolte beklentisi 6 katına çıktı
YEREL HABERLER Derik zeytininde rekolte beklentisi 6 katına çıktı
Mardin Valisi Demirtaş, inşası süren tekstil fabrikalarını inceledi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, inşası süren tekstil ...
Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı ...
Midyat'ta AYKOME toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Midyat'ta AYKOME toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.