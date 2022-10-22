1'inci Mardin Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı



Nezir GÜNEŞ / MARDİN, (DHA) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde kentin tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 1'inci Mardin Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın ilk etabı, 30 şehirden 138 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapıldı.

Mardin´de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde kentin tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla `Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de´ sloganıyla yarışma düzenlendi. `Eski Mardin sokaklarında Vali Mahmut Demirtaş´ın Cumhuriyet Meydanı´nda start vermesiyle başlayan yarışmada bisikletçiler, tarihi Mardin´de merdivenli ve dar sokaklarda kıyasıya mücadele verdi. 5 farklı kategoride 30 şehirden aralarında milli sporcuların da bulunduğu 25'i kadın 138 sporcu, dar ve merdivenli sokaklardaki yaklaşık 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

"SANATLA VE SPORLA DAHA GÜZEL BİR ŞEKİLDE MARDİN'İ TANITMAYI AMAÇLIYORUZ"

Burada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin'i en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Mardin´in tarihi sokaklarında bisikletçilerin pedallılarını çevirdiğini dile getiren Vali Demirtaş, "Sanatla ve sporla daha güzel bir şekilde Mardin'i tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu kent, birçok medeniyete ev sahipliği etmiş, taşın dile geldiği, toprağın sanata dönüştüğü bir kent. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kenti hem ülkemizde hem de dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz. Bunu en güzel şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Parkurlar zorlu, abbaralardan, dar sokaklardan, köprülerin üzerinden geçiliyor. Bunu spor turizmiyle birlikte bütün dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz. Sokaklarımız görülmeye değer. Bunu spor turizmiyle birlikte bütün dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz" dedi.

Yarışmada, büyük erkeklerde Samet Bulut, genç erkeklerde Emre Yuca, yıldız erkeklerde Muhammet Ali Sümbül, master erkeklerde Mehmet Can Balcı ve kadınlar kategorisinde Emine Irmak Sezer birinci oldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa ile Gençlik ve Spor İl Müdür Beytullah Birlik, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Büyük heyecana sahne olan 1'inci Mardin Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası"nın ikinci etabında bisikletçiler Oğuz Mahallesi'nde yer alan Dara Antik Kentinde 1'inci Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Kupası" yarışlarında ter dökecek.DHA-Spor Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-10-22 17:21:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.