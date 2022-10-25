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Mardin'de otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

DHA

Mardin'de otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi


Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN´de belediyenin şehir içi yolcu otobüsünün şoförü, araçta fenalaşarak baygınlık geçiren yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye götürdü. 
Mardin Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı şehir içi yolcu otobüsü, Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken İstasyon Mahallesi mevkinde ön tarafta oturan erkek yolcu rahatsızlandı. Fenalaşarak baygınlık geçiren yolcuyu görenler durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför, rahatsızlanan yolcuya su verirken, araçta bulunan bir sağlık çalışanı da müdahalede bulundu. Daha sonra 112 Acil Sağlık Merkezi´ni arayan şoför, kornaya basarak yolda seyir halindeki diğer sürücülerden öncelik istedi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, şoför Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi´nin önüne geldi. Sedyeyle tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-10-25 13:36:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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