Hububatçılar, GAİB'in ev sahipliğinde Mardin'de buluştu



Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Hububat Sektör Buluşmaları´nın birincisi Mardin´de gerçekleşti. Sektör buluşması kapsamında bir otelde düzenlenen panele Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri, TİM Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Mardin iş dünyasının temsilcileri ve ihracatçılar katıldı. Panelin açılışında konuşan Vali Demirtaş, kentin tarım ve tarıma dayalı sanayide hızla geliştiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Tarım, milli ekonomimizin temel sektörlerinden birisidir. Şehrimiz buğday, mısır, mercimek, pamuk gibi tarımsal üretimlerde ülke çapında söz sahibidir. Mardin aynı zamanda Türkiye´nin un üretim merkezidir. Yaklaşık 784 bin tonluk un üretimi ile 380 milyon dolarlık gelir sağlamaktadır. Mardin Valiliği olarak tarım ve tarıma dayalı sanayinin bölgemizde geliştirilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram´ın moderatörlüğünde düzenlenen panele konuşmacı olarak Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanı Çağlar Göksu ve Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan katıldı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, panelin başlangıcında birliğin yaptığı çalışmalar hakkında ihracatçılara bilgi verdi. Başkan Kadooğlu, Hububat Buluşmaları´nın birincisi için Mardin´in tercih edilmesi ile ilgili olarak, "Mardin, Türkiye´nin en fazla un ihracatı yapan şehridir. Bu gurur verici bir durumdur. Bölgemizde Gaziantep´ten sonra en büyük ihracat şehrimiz de Mardin´dir. Bu nedenle hububat buluşmalarının birincisini Mardin´den başlattık" diye konuştu. `FİNANSMANA ERİŞİMDE SORUN YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ´ Birlik Yönetimi olarak ihracatın önündeki engellerin kaldırılması ve yeni pazarların bulunması amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Kadooğlu, "Biz sorunların bize gelmesini beklemeden her ay tüm sektörleri masaya yatırıyoruz. O sektörle ilgili sorunları tespit edip, çözüm önerilerimizle birlikte Bakanlıklarımızdaki ilgili birimlere iletiyoruz. Gerek Ticaret Bakanlığımızla gerekse de diğer bakanlıklarımızla iyi bir diyalog ortamımız var. Taleplerimiz ciddiye alınıyor ve çözümü için gerekli adımlar atılıyor. Mesela bizler için çok önemli olan Habur Kapısında yaşanan sorunlar vardı. Girişimlerimiz sonucu önemli adımlar atıldı. Finansmana erişimde sorun yaşamaya devam ediyoruz. Bunun yanında enerji maliyetleri çok yüksek. Dünyada enerji maliyetleri arttı ama bu maliyetlerle üretimde sürekliliği sağlamak kolay olmaz. Devletimizin mutlaka üreticiyi desteklemesi gerekiyor. Bir çözüm bulunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

2022-10-28 15:30:33



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