Mardin'de durdurulan araçta 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı´nca yapılan istihbari çalışma kapsamında; Midyat ilçesinde şüpheli R.A.´nın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A.´nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-11-02 22:43:42



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