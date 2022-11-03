Nusaybin'de, sığınakta 10 kilo patlayıcı ele geçirildi

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 10 kilo patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı´nca Nusaybin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda sığınak tespit edildi. Yapılan aramada 10 kilo patlayıcı madde, 150 kilo gıda malzemesi, 1 güneş paneli ve farklı ebatlarda pil blokları olmak üzere çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de sığınakla birlikte imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-11-03 10:01:05



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