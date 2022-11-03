Mardin'de DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2´si tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip, engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında bilgiler edinilen Suriye uyruklu 3 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Artuklu, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si çıkarıldığı mahkemece `DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-11-03 20:55:51
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