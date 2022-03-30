Mardin İmsakiye 2022, mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala gündeme geldi. On bir ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Mardin İmsakiyesi ile iftar ve sahur vaktitleri merak konusu oldu. İşte, Diyanet Mardin İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri