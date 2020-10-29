Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

AA

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kaymakam Dundar, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

"Geçen 97 yıl içerisinde Cumhuriyetimizin kazanımları milletimiz tarafından özümsenmiş ve sahiplenilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış, çağdaş dünyanın üyesi haline gelmiştir. Devraldığımız bu değerli mirası aynı ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetlere ulaştırmak için kararlıyız." diyen Dundar, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Tören Aziz Önen Lisesi öğrencilerinin günün anlam ve önemini anlatan şiirler okuması ile devam etti.Halk Eğitim Merkezi (HEM) çok dilli korosu Türkçe, Arapça ve Kürtçe türküler seslendirdi.Şehit Velid Bektaş Ortaokulu mehteran takımının sunduğu gösteriler büyük ilgi gördü.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asef Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.