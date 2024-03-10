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        Haberler Gündem İnanç Mardin sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Mardin iftar, sahur ve imsak saatleri vakti

        Mardin sahur ve iftar saati kaçta? 2024 Ramazan İmsakiyesi Mardin iftar, sahur ve imsak saatleri

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başlıyor. Ramazan öncesi Diyanet İşleri tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile il il sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri belli oldu. Bu kapsamda Mardin sahur vakti ve iftar saatleri il sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Diyanet imsakiye takvimi ile Mardin iftar ve sahur (imsak) saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:21
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        Mardin sahur ve iftar saati 2024 Ramazan İmsakiyesinde yer alıyor. Ramazan ayı sebebiyle oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler Mardin sahur ve iftar vakti 2024 aramalarına yöneldi. Hicri takvime göre her yıl 10 gün erkene çeken Ramazan ayının en büyük önemi, Hz. Muhammed'e Kur'an ayetlerinin bu zamanda gelmeye başlaması olarak bilinir. Peki Mardin sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Mardin iftar, sahur ve imsak saatleri vakti

        2

        RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        MARDİN SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

        1.GÜN

        Mardin İftar Vakti: 18:27

        Mardin Sahur (İmsak) Vakti: 05:07

        2.GÜN

        Mardin İftar Vakti: 18:28

        Mardin Sahur (İmsak) Vakti: 05:06

        3.GÜN

        Mardin İftar Vakti: 18:29

        Mardin Sahur (İmsak) Vakti: 05:04

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        4.GÜN

        Mardin İftar Vakti: 18:30

        Mardin Sahur (İmsak) Vakti: 05:03

        5.GÜN

        Mardin İftar Vakti: 18:31

        Mardin Sahur (İmsak) Vakti: 05:01

        6.GÜN

        Mardin İftar Vakti: 18:32

        Mardin Sahur (İmsak) Vakti: 05:00

        7.GÜN

        Mardin İftar Vakti: 18:33

        Mardin Sahur (İmsak) Vakti: 04:58

        2024 MARDİN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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