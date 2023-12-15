Mardin Uluslararası Film Festivali sona erdi Bu yıl 1'incisi Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Mardin Uluslararası Kısa Film Festivali, sona erdi. Festival boyunca ünlü isimlerin katıldığı söyleşiler, etkinlikler ve tiyatro gösterileri sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü

Mardin Uluslararası Film Festivali'nin kapanış gününde Wilma Elles ile Sefa Zengin sunuculuk yaptı. Festivale ev sahibi yapan Mardin Valiliği'ni temsilen Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve Festival Başkanı Zeki Sincar, teşekkür konuşması yaptı.

Ardından usta oyuncular Emin Olcay ve Hayat Olcay'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' takdim edildi. Ayrıca Sefa Zengin, Wilma Elles, jüri başkanı Alper Mestçi ve Nuri Alço’ya plaket verildi.

REKLAM Festivalin finalinde ise Erkan Kolçak Köstendil’in ‘12 Numaralı Adam’ tiyatro oyunu izlendi. Oyun sonunda tüm sanatçılar sahneye davet edilirken, Erkan Kolçak Köstendil’e verilen ödül ve toplu fotoğrafla festival sona erdi.

Festivalde dereceye girmeye hak kazananlara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gökbey tarafından ödülleri takdim edildi.

Üçüncülük ödülünü kazanan film 'Dıstan', ikincilik ödülünü kazanan film 'The Photograhf, birincilik ödülünün sahibi ise 'Herkesin Yapabileceği Bir Şey' filmi ile Selen Örcan oldu.

Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film ise 'Teamül' ile 'Ali Rıza Beyazıt'a verildi.