Mardin Valiliği'nden KYK yurtlarına ilişkin açıklama

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AA

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile platformlarda, ilde KYK yurtlarında misafir edilen afetzede vatandaşların barınma, beslenme, hijyen ve sağlık konularında (yurtlarda yemek, öğün sayısının azaldığı, yeterli hijyen ve temizlik malzemesinin bulunmadığı) hizmet sağlamakta yetersiz kalındığı iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşların tüm temel ihtiyaçları Valilik tarafından karşılanmakta olup, öğün sayısının azaltıldığı ve yeterli hijyen/temizlik malzemesinin bulunmadığı iddiaları gerçek dışıdır." ifadesine yer verildi.