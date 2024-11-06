Mardin'de ticari araç takla attı: 4 ölü, biri bebek 4 yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç takla attı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çatalan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İstanbul plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Hatice Tan, Eyüp Tan ve Halime Tan olay yerinde hayatını kaybetti, Özge Ertürk, Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysi Enücük ve 5 aylık Yusuf Zeyd Enücük yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Enücük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.