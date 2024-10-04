Mardin’de yaya geçidinde TIR’ın çarptığı yaya öldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde TIR'ın çarptığı Nebahat Uğur, hayatını kaybetti
Kaza, saat 15.30 sıralarında Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, yaya geçidinde Nebahat Uğur’a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uğur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapatırken, Nebahat Uğur’un cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.