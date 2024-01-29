Mardinli itfaiye eri kedi 'Enkaz'ı yanından ayırmıyor

Enkaz adının biraz buruk olduğu için kedisine ayrıca star ismini de verdiklerini kaydeden Çakas, ekip olarak gittikleri Nurdağı bölgesinde enkazın altından birçok canlı çıkardıklarını anımsattı.

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Çakas, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri de Enkaz adını verdiğimiz kedi. Bu kediyi sahiplendim. Şu an kedimle beraber yaşıyorum. Onunla güzel vakit geçiriyoruz. Onu bir aile bireyi gibi kabul ettim. Çocuğum gibi onunla ilgileniyorum. Ona çok ilgi ve değer veriyorum. O da bu duyguları bana yansıtıyor. Bir rahatsızlık geçirdim.