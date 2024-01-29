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        Haberler Yaşam Mardinli itfaiye eri kedi 'Enkaz'ı yanından ayırmıyor

        Mardinli itfaiye eri kedi 'Enkaz'ı yanından ayırmıyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipte yer alan Ali Çakas, geçen yıl Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı ve sahiplendiği kediyi yanından ayırmıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:39
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, depremlerle yıkılan Atatürk Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı.

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        Ekip, kedilerden biriyle muhabbet kuşlarını sahibine ulaştırdı; sahibi çıkmayan diğer kedinin bakımını ise itfaiye eri Ali Çakas üstlendi.

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        Çakas, Enkaz adını verdiği kediyi Mardin'e getirdi. Evinde özenle baktığı, yanından ayırmadığı kedisine, özel hazırlattığı itfaiye kıyafetini giydiren Çakas, kedisini parklarda gezdiriyor, depremin etkisini onunla birlikte atlatmaya çalışıyor.

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        "ONUNLA GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ"

        ​​​​​​​Çakas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, ülke olarak depremin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

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        Enkaz adının biraz buruk olduğu için kedisine ayrıca star ismini de verdiklerini kaydeden Çakas, ekip olarak gittikleri Nurdağı bölgesinde enkazın altından birçok canlı çıkardıklarını anımsattı.

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        Çakas, şöyle konuştu:

        "Bunlardan biri de Enkaz adını verdiğimiz kedi. Bu kediyi sahiplendim. Şu an kedimle beraber yaşıyorum. Onunla güzel vakit geçiriyoruz. Onu bir aile bireyi gibi kabul ettim. Çocuğum gibi onunla ilgileniyorum. Ona çok ilgi ve değer veriyorum. O da bu duyguları bana yansıtıyor. Bir rahatsızlık geçirdim.

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        Bunu hisseti ve hep yanımda oldu, yanımdan hiç ayrılmadı. O hep odama geliyor. Oda değişikliği yaptığımda bile yanımdan ayrılmıyor. Aramızda bir bağ oluştu. Birlikte yemek yiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz, spor yapıyoruz."

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        Depremin travmasını birlikte aştıklarını anlatan Çakas, kedisiyle aralarında çok güzel bir enerji oluştuğunu dile getirdi.

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        Çakas, "Depremin üzerinden bir yıl geçti. Kedimin şu anda gayet mutlu olduğunu görüyorum. Evde olunca oyunlar oynuyoruz. Bazı hareketler komutlar öğretiyorum.

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        Yatarken, dinlerken yanımda hiç ayrılmıyor. İşe gidince de kapıdan, pencereden yolumu gözlüyor. Kedime itfaiyenin yeleğini giydirdim. Artık o da bizim arama kurtarma ekibinin bir parçası oldu" ifadelerini kullandı.

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        #kedi Enkaz
        #mardin
        #Ali Çakas
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