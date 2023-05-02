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Marek Hamsik'ten yeni sözleşme açıklaması

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, geleceğinden daha çok Süper Lig'de kalan 7 maça odaklandığını söyledi. Hamsik, artık Trabzonspor'un geleceğini düşündüğünü ve takımın önünün açık olduğunu da belirtti. Yıldız futbolcu, sözleşmesiyle ilgili olarak ise kulüple bir görüşmesinin olmadığını belirtti

Marek Hamsik'ten yeni sözleşme açıklaması
İHA

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün çok kötü bir haberle uyandıklarını belirten Hamsik, "Fotoğrafçımız Alaattin Kazancı'nın vefat haberini aldık, hep beraber çok üzgün olduğumuzu ve kendisini çok sevdiğimizi, bu zor günlerinde ailesinin de yanında olduğumuzu söylemek isterim" şeklinde konuştu.

''SADECE 7 MAÇI DÜŞÜNÜYORUM''

Hamsik, takımdaki geleceğiyle alakalı olarak, "Uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönmek benim için de çok güzeldi. Sahada olmanın tadını çıkarmaya çalıştım. Benim tek düşündüğüm önümüzdeki 7 maç. Trabzonspor formasıyla şu an tek düşündüğüm bu. En iyisini yapmak istiyorum kalan haftalarda. Sezon sonunda ailemle birlikte güzel tatilde olacağız ama şu an tek düşündüğüm kalan 7 maç" ifadelerini kullandı.

''BU DEĞİŞİMLER KOLAY DEĞİL''

Geçen sezon ve bu sezon yaşanan süreci de değerlendiren başarılı futbolcu, "Trabzonspor'da geçirdiğim 2 yılın benim için çok özel olduğunu söyleyebilirim. İlk şampiyonluğumu burada kazandım. Şehir olarak da takım olarak da burası Napoli'ye çok benziyor. Kulüp olarak da benziyor. Benim için Trabzonspor'da geçirdiğim bu iki yıl kariyerim açısından özel anlam taşıyor. Bu sezon işler bizim istediğimiz gibi gitmedi. Ne takım, ne hocalarımız takımın içinde bulunduğu durumdan mutlu değil. Futbol böyle bir oyun maalesef, bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Bizim yapmamız gereken çok çalışmak, işleri daha iyi bir hale getirmek. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Şu an 35 yaşındayım, her gün fazla çalışarak daha iyi bir insan, daha iyi bir futbolcu olmak ve kulübüme aynı şekilde hizmet ederek, kulübümün de daha iyi bir kulüp olması için çabalıyorum. Çalışmalarım buna yönelik. Bu değişimler kolay değildir. Bu sezon sizlerin de bildiği gibi hoca değişimleri yaşadık. Büyük değişimler de yaşadık. Trabzonspor gibi bir kulüpte bu değişimleri yaşamak çok kolay değildir. Yeni hocamız var. Yeni hedeflerimiz var. Bizim yapmamız gereken tek şey geleceği inşa edebilmek adına daha çok çalışmak. Sadece geleceği düşünüp iyi işler çıkarmak için çabalamayız" cümlelerine yer verdi.

''FUTBOLA ODAKLANMIŞ VE ONU DÜŞÜNEN BİR İNSANIM''

"Trabzonspor'un efsanelerinden biri olmak benim çok mutlu ediyor" diyen Marek Hamsik, "Eğer iki yıllık süreçte bunu başarabildiysem, ben de kendimi çok mutlu hissederim. Çünkü bu isimler arasında kendi ismimi yazdırabilmek benim açımdan çok büyük bir mutluluk olur. Benim futbol akademim var. Bu futbol okulunda 400 genç oyuncu futbol oynamaya devam ediyor. Futboldan sonra kendimi buna adayabilirim. Aslında benim futbol kariyerim bir yolculuk üzerine geçti. Genç futbolcu adaylarına hem bilgilerimi hem duygularımı hem futbola bakış açımı paylaşıp, benim öğrendiklerimle onlara bir şeyler katabilmeyi düşünüyorum. Ben futbola odaklanmış ve onu düşünen bir insanım. Şu an tek odaklandığım nokta Trabzonspor'un sezon sonuna kadar oynayacağı maçlar sonrasına bakacağız" dedi.

''TRABZONSPOR'UN ÖNÜNÜN DAHA AÇIK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM''

'Geçtiğimiz sezonki Trabzonspor ile bu sezonki Trabzonspor arasındaki farkı nasıl yorumlarsınız?' sorusuna ise Hamsik, "Sezon başından beri belli sıkıntılar yaşadığımız bir gerçek. Öncelikle bu yaşanan sorunlarla alakalı olarak Şampiyonlar Ligi'nden bahsedebiliriz. Buraya katılabilmek bizim için çok önemli bir hedefti. Hem futbol anlamında hem de finans yönünde takımımıza çok büyük katkısı olacaktı ama maalesef buna katılamadık. Sezon başına bakarsanız eğer çok kötü başlamadık. Süper Kupa'yı kazandık. Spor Toto Süper Lig'de sezon başı kötü bir durumda değildik. İyi bir durumdaydık. Sonrasında gelen yoğun maç trafiğinde istediğiniz sonuçları elde edemeyince ve antrenman yapma fırsatı da bulunmadığınızda bu işler tabii ki daha zor bir döneme giriyor. Bizim de uzun süren bu zor dönemlerin etkisinde kaldığımızı söyleyebilirim. Kolay olmuyor. Başkan değişikliği ve hoca değişiklikleri yaşandı. Taktiksel değişimler yaşandı. Bu durumlar tabii ki hiçbir takım için kolay değil, bizim için de kolay olmadı. Şu an baktığınızda daha stabil bir hale geldiğimizi söylememiz mümkün çünkü yeni bir başkanımız var. Uzun yıllar kontratı olan hocamız var. Son iki haftadır da beraber yaptığımız antrenmanlarda yeni metotlar görüyorsunuz. Yeni bir anlayış görüyorsunuz. Artık Trabzonspor'un önünün daha açık olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor geleceği düşünüyor. Tek odak noktamız iyi bir geleceğe sahip olabilmek" cevabını verdi.

''SAKATLIKLAR FUTBOLUN BİR PARÇASI''

Sakatlıkların futbolun bir parçası olduğuna vurgu yapan Slovak futbolcu, "Trabzonspor gibi büyük kulüpler 20-25 tane çok iyi oyuncuya sahip olurlar ve bu oyuncularla beraber oynarlar. Biri eksikse yine onun gibi kaliteli bir oyuncuya sahip olurlar. 1 ya da 2 oyuncunun olmaması çok fazla bir şeyi değiştirmez. Çünkü her zaman orda oynamaya hazır başka oyuncular olabilir. Futbol sakatlıkların içinde olduğu bir oyun. Her zaman ilk 11'de iyi oyuncularınızla oynamak mümkün olamayabiliyor. Eksik olan oyuncularınız yerine oynayabilecek kaliteli ayaklarınızın da olması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum" diye konuştu.

''DÜNYANIN EN MUTLU BABASI OLURUM''

İki çocuğunun geleceğiyle ilgili olarak ise Marek Hamsik, "Çok şanslıyım. İki oğlum da çok yetenekli. Onlar için bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Biri 11, biri 13 yaşında. Gelişebilmek için vakitleri var. Gelecekte neler yapabileceklerini, nerelerde olabileceklerini konuşabiliriz ama bahsettiğimi gibi şu an sadece yetenekli oyuncular ama iyi çalışırlarsa, iyi birer futbolcu olacaklarını düşünüyorum. Eğer bir gün Trabzonspor'da oynama fırsatı bulurlarsa ben de kendimi dünyanın en mutlu babası olarak hissederim. Benim geleceğimle ilgili olarak ise kendimi hoca olarak görebiliyorum ama bu altyapılarda mı olur, A takım düzeyinde mi olur, buna şu an yanıt verebilmek kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

''NAPOLİ'NİN ŞAMPİYON OLMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR''

İtalya Serie A'da Napoli'nin şampiyonluğa ulaşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten 35 yaşındaki futbolcu, "Kutlamalara katılmak çok mümkün gözükmüyor. Trabzonspor'da oynamaya devam ediyorum. Antrenmanlara devam ediyorum. Napoli'nin 33 yıl sonra şampiyon olacak olması beni de çok mutlu ediyor. Çünkü Napoli geçmişte zor dönemler yaşadı. Gelecek şampiyonluk sonrasında şehirde aylar sürecek kutlamalar olacaktır. Trabzonspor'da maçlara katılacağımdan ve antrenman yapacağımdan dolayı orada olmam çok mümkün gözükmüyor" açıklamasını yaptı.

''SÖZLEŞMEMLE İLGİLİ BİR GÖRÜŞMEM OLMADI''

Hamsik, bordo-mavili takımla sözleşmesine ilişkin de şunları söyledi:
"Sözleşmem devam ediyor. Dolaysıyla herhangi bir görüşmemiz olmadı. Önemli olan bu görüşme değil, Trabzonspor'un daha iyi yerlerde olabilmesi. Önemli olan Trabzonspor'un şu an stabil olması ve geleceği umutla bakabilmesi. Trabzonspor, bu sezon sonrası yine büyük bir inşa dönemiyle birlikte geçen sezonki başarıları tekrarlayıp hem de Avrupa'da başarılı olabilmek için çalışıyor. Önemli olan konu bu."

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