Avustralyalı oyuncu, Greta Gerwig'in çok konuşulan Barbie filmi ile yeniden çıkış yaptı. 20 Temmuz Perşembe günü BBC Radio 2'de Zoe Ball ile röportaj yapan Robbie, bir keresinde yetişkin bakısıcını istemediği için ölü taklidi yaptığını itiraf etti.

Margot Robbie "Yeni bir bebek bakıcısı tutmuştuk. Ama ben 16 yaşlarında ve çok havalı olduğunu düşündüğüm eski bakıcım Talia'yı geri istiyordum. Daha sonra çok daha yaşlı bir kadın geldi ve ben bu durumdan hiç memnun değildim" dedi.

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BAKICISI EVDEN ÇIĞLIK ATIP KAÇMIŞ

Anısına devam eden Robbie "Bakıcım bana banyo yapmamı söyledi ama ben yapmak istemiyordum. Çok huysuzdu ve ben de kendi kendime sana göstereceğim diye düşündüm." Robbie daha sonra ölü numarası yapmak için plan kurduğunu ve yeni bakıcısını inandırmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

"Büyük bir mutfak bıçağı ve ketçap alıp fayansların üzerine çırılçıplak uzandım. Üzerimi ketçapla kapladım ve mutfak bıçağını yere koydum. Beni bulması 45 dakika kadar sürdü ama buna değdi" dedi.