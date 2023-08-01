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        Haberler Magazin Margot Robbie bakıcısını sevmediği için ölü taklidi yaptığını söyledi!

        Barbie yıldızı Margot Robbie bakıcısını sevmediği için ölü taklidi yaptığını itiraf etti!

        Barbie'nin yıldızı Margot Robbie, Zoe Ball ile yaptığı röportajda bir keresinde bebek bakıcısını sevmediği için ölü taklidi yaptığını itiraf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 10:36
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        Avustralyalı oyuncu, Greta Gerwig'in çok konuşulan Barbie filmi ile yeniden çıkış yaptı. 20 Temmuz Perşembe günü BBC Radio 2'de Zoe Ball ile röportaj yapan Robbie, bir keresinde yetişkin bakısıcını istemediği için ölü taklidi yaptığını itiraf etti.

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        ESKİ BAKICISINI GERİ İSTEDİĞİ İÇİN YAPMIŞ

        Margot Robbie "Yeni bir bebek bakıcısı tutmuştuk. Ama ben 16 yaşlarında ve çok havalı olduğunu düşündüğüm eski bakıcım Talia'yı geri istiyordum. Daha sonra çok daha yaşlı bir kadın geldi ve ben bu durumdan hiç memnun değildim" dedi.

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        BAKICISI EVDEN ÇIĞLIK ATIP KAÇMIŞ

        Anısına devam eden Robbie "Bakıcım bana banyo yapmamı söyledi ama ben yapmak istemiyordum. Çok huysuzdu ve ben de kendi kendime sana göstereceğim diye düşündüm." Robbie daha sonra ölü numarası yapmak için plan kurduğunu ve yeni bakıcısını inandırmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

        "Büyük bir mutfak bıçağı ve ketçap alıp fayansların üzerine çırılçıplak uzandım. Üzerimi ketçapla kapladım ve mutfak bıçağını yere koydum. Beni bulması 45 dakika kadar sürdü ama buna değdi" dedi.

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        Röportajda Robbie'ye bebek bakıcısının evden çığlık atarak kaçıp kaçmadığı sorulduğunda "Hem de nasıl" cevabını gülerek verdi.

        Margot Robbie'nin rol arkadaşı Ryan Gosling "Kendi ölümünü sahneledin" dedidiğindeyse Robbie gururla "Öyle yaptım" dedi.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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