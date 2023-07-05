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Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şartla kabul etmiş!

21 Temmuz'da vizyona girecek olan Barbie filmi büyük bir açılış bekliyor. Aynı zamanda Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer'da aynı gün gösterime girecek. İki filmden hangisinin daha büyük bir başarı yakalayacağı oldukça merak ediliyor. Barbie filminin baş rol oyuncularından Margot Robbie geçtiğimiz günlerde rolü tek bir şartla kabul ettiğini dile getirdi.

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  • Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şartla kabul etti yoksa oynamayacaktı!

    21 TEMMUZ'DA VİZYONA GİRECEK

    Greta Gerwig'in yönetmen koltuğuna oturduğu Barbie filmi 21 Temmuz'da ekranlara gelecek. Barbie karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Margot Robbie'ye Ken rolünde Ryan Gosling eşlik ediyor. Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi de aynı gün gösterime gireceği için hangi filmin büyük başarı yakalayacağı merak konusu.
  • Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şartla kabul etti yoksa oynamayacaktı!

    Filmde temel olarak erkek arkadaşı Ken ile Barbie'nin kendisini keşfetme yolculuğu anlatılıyor. Ünlü oyuncu Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şart ile kabul edeceğini ve yerine getirilmezse filmde asla rol almayı kabul etmeyeceğini açıkladı.
  • Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şartla kabul etti yoksa oynamayacaktı!

    ŞARTI KABUL EDİLMESE ROLÜ REDDECEKTİ

    Margot Robbie, Barbie ve Ken'leri canlandıran yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu olmasaydı Barbie'ye katılmayacağını açıkladı. Time'a verdiği röportajda Robbie, oyuncu kadrosunda yer alan çeşitliliğin kendisi için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.
  • Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şartla kabul etti yoksa oynamayacaktı!

    ÖZENİLEN BİR BARBİE OLSUN İSTENMİYOR

    "Çeşitlilik içermeyen bir Barbie filmi yapmaya kalkışacağımı sanmıyorum. Barbie'nin sadece tek versiyonu budur ve kadınların benzemek, özenmek isteyeceği bir rol model olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
  • Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şartla kabul etti yoksa oynamayacaktı!

    Barbie'nin ilham verici bir figür olması fikri filmin özünü oluşturuyor. Robbie bu düşünceyi sağlamak ve herkesin örnek alabileceği bir kahramanı canlandıran bir kadroda yer almak istiyordu. Böylece Barbie serisi aslında, birçok çeşitli Barbie ve Ken'den oluşacak. 

    Greta Gerwig'in Barbie'sinde onlarca Barbie ve Ken var. Yıldız oyuncularla dolu kadroda Kate McKinnon, Hari Nef, Dua Lipa, Issa Rae, Alexandra Shipp, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Nicola Coughlan, Rita Arya ve Emma Mackey gibi birçok Barbie var.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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