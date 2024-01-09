Margot Robbie'den 'Barbie' zarafeti: Altın Küre Ödülleri'nde 'Süperstar Barbie' oldu

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GECENİN YILDIZI OLDU

Müzikal ve Komedi Filmi dalında En İyi Kadın Oyuncu olarak Altın Küre'ye aday gösterilen Margot Robbie, törene Armani Prive tasarımlı elbisesiyle katıldı. 1970 yapımı 'Süperstar Barbie'leri temsil eden Robbie, kombinini Lorraine Schwartz tasarımı 3 milyon dolarlık pembe elmaslardan oluşan yüzük ve küpelerle tamamladı.