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Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki?

Margot Robbie, Brad Pitt ile rol aldığı 'Wolf of Wall Street' (Para Avcısı) adlı filmle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Filmdeki Pitt ile öpüşme sahnesinin sahnesinin senaryoda olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, meslektaşını öpmek için eline geçen fırsatı nasıl değerlendirdiğini anlattı

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  • Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki? - Magazin haberleri

    Margot Robbie, 'Babylon' adlı filmde rol arkadaşı Brad Pitt ile öpüştüğü sahne hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.
  • Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki? - Magazin haberleri

    "SENARYODA YOKTU"

    Filmde, 1920'lerin Hollywood'unda her türlü eğlence fırsatını değerlendiren çılgın bir yıldız adayını canlandıran oyuncu, E! News'a yaptığı açıklamada öpüşme sahnesinin yönetmen Damien Chazelle'in orijinal senaryosunun bir parçası olmadığını açıkladı. Robbie, Pitt'le öpüşmeyi yapılacaklar listesindeki önemli bir maddeyi yerine getirme şansı olarak teklif ettiğini anlattı:

    Öpüşme sahnesi senaryoda yoktu ama "Brad Pitt'i öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirim ki?" diye düşündüm ve bunu yaptım.

    Ünlü isim, bu öpücük hakkındaki düşüncesi sorulduğunda ise kahkaha atarak, "Harikaydı!" diye düşündü.
  • Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki? - Magazin haberleri

    "BU FIRSAT BİR DAHA KARŞIMA ÇIKMAYABİLİR"

    Robbie, yönetmen Chazelle'i, Pitt ile aralarında bir öpücük ekleme konusunda nasıl ikna ettiğinden de bahsetti. Hollywood yıldızı; "Damien, bence Nellie gidip Jack'i öpebilir'" dedim. Damien da, "Şey, evet olabilir. Hey bekle, dur. Sen sadece Brad Pitt'i öpmek istiyorsun!" diye konuştu ve şöyle devam etti:

    Ve ben de, "Bu fırsat bir daha karşıma çıkmayabilir" dedim. Damien, "Öpüşme sahnesi karaktere uyuyor" dedi, ben de ona katıldığımı söyledim.
  • Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki? - Magazin haberleri

    "BU İŞE YARIYOR"

    Margot'nun aktardıklarına göre; önce öpüşme sahnesini neredeyse bir şaka olarak düşünse de, Chazelle ilk çekimden sonra bunun doğru hareket olduğuna ikna oldu ve bu yüzden sahneyi tekrarlattı. Aktris, "Damien, 'Tekrar yapın. Bu gerçekten işe yarıyor' dedi. Ben de, 'Bu harika!' dedim" ifadelerini kullandı.
  • Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki? - Magazin haberleri

    'MÜSTEHCEN SAHNE' İTİRAFI

    Öte yandan 32 yaşındaki Avustralyalı aktris Margot Robbie; Leonardo DiCaprio, Jonah Hill ve Matthew McConaughey ile birlikte rol aldığı 2013 yapımı 'The Wolf of Wall Street' filminden sonra büyük bir şöhret yakalamıştı. Filmde, DiCaprio'nun karakteri Jordan Belfort'un eski eşi Naomi Lapaglia'yı canlandıran ünlü oyuncu, Hollywood'un aranılan isimlerinden biri oldu.

    Londra'da düzenlenen Bafta: A Life In Pictures etkinliğinde konuşan Margot, ekranda kendinden emin görünse de gerçek hayatta durumun böyle olmadığını anlatmıştı.
  • Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki? - Magazin haberleri

    Robbie, 'Wolf Of Wall Street' filminde Leonardo DiCaprio ile müstehcen sahneler çekmeden önce zorlandığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, cesarete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bir miktar alkol aldığını itiraf etmişti. Robbie, daha önce de Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerinin kendisi için tuhaf ve utanç verici olduğunu söylemişti.
  • Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki? - Magazin haberleri

    "30 ERKEĞİN ARASINDA SEVİŞMEK UTANÇ VERİCİYDİ"

    Porter Dergisi'ne konuşan Margot Robbie, küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını ifade etmişti.

    Fotoğraflar: AP, AA

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