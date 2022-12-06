Margot Robbie'den Brad Pitt itirafı: Onu öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirdim ki?

"SENARYODA YOKTU"

Filmde, 1920'lerin Hollywood'unda her türlü eğlence fırsatını değerlendiren çılgın bir yıldız adayını canlandıran oyuncu, E! News'a yaptığı açıklamada öpüşme sahnesinin yönetmen Damien Chazelle'in orijinal senaryosunun bir parçası olmadığını açıkladı. Robbie, Pitt'le öpüşmeyi yapılacaklar listesindeki önemli bir maddeyi yerine getirme şansı olarak teklif ettiğini anlattı:

Öpüşme sahnesi senaryoda yoktu ama "Brad Pitt'i öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirim ki?" diye düşündüm ve bunu yaptım.

Ünlü isim, bu öpücük hakkındaki düşüncesi sorulduğunda ise kahkaha atarak, "Harikaydı!" diye düşündü.