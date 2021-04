Avustralyalı aktris Margot Robbie, rol aldığı "Bir Zamanlar Hollywood'da" (Once Upon a Time in... Hollywood) filmi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Robbie, filmin bir yerlerde gizlenen 20 saatlik bir versiyonu olduğunu açıkladı.

Aslında Robbie'ye David Ayer'in yönettiği ve kendisinin Harley Quinn'i canlandırdığı 2016 yapımı "Suicide Squad: Gerçek Kötüler"in (Suicide Squad) daha uzun bir versiyonu olup olmadığı sorulmuştu.