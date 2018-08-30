Maria Kasırgası: 'Porto Rikoluları Trump yönetiminin ihmali öldürdü'
2017 Maria Kasırgası'nın resmi ölü sayısını 64'ten 2 bin 975'e yükseltmesi sonrası, ABD Başkanı Donald Trump eleştirilerin hedefinde. CNN televizyonuna konuşan Porto Riko başkenti San Juan'ın valisi Carmen Yulin Cruz, "Trump yönetimi, ihmaliyle Porto Rikoluları öldürdü" derken, Trump "Bence orada harika bir iş çıkardık" sözleriyle kendisini savundu.
30.08.2018 - 09:15 | Güncelleme:
2017 Maria Kasırgası'nın resmi ölü sayısını 64'ten 2 bin 975'e yükselten Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın valisi Carmen Yulin Cruz, CNN televizyonuna konuştu. Cruz, "Trump yönetimi, ihmaliyle Porto Rikoluları öldürdü" dedi. Trump ise, hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 50 katına çıkması sonrası "Bence orada harika bir iş çıkardık" sözleriyle eleştirilerin hedefi oldu.
Porto Riko, kasırga felaketinin yaralarını sarmak için ABD Kongresi'nden 130 milyon dolar talep ediyor.
Ada yetkilileri, altyapı ve güç şebeke sistemlerini tamir etmekte zorlanıyor.
Maria, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görülen en güçlü kasırgaydı.
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısını 2 bin 975'e yükselttiklerini açıkladı. Kasırga sonrası tedavi koşulları ve temiz suya erişimin yetersizliği ile tekrar eden elektik kesintileri nedeniyle, çok sayıda insan hayatını kaybetti.
Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump, kendi yönetimini savundu
Trump "Porto Riko için milyarlarca, milyarlarca dolar ortaya koyduk. Bence Porto Riko'daki insanların çoğu yaptıklarımızı minnetle karşılıyor." Diye konuştu.
CNN'e konuşan Cruz ise, "Bir kere bile, dün bile 'Porto Riko halkı için yas tutuyorum' diyemeyen Trump kendinden utanmalı" sözleriyle ABD Başkanı'na tepki gösterdi.
'Destek vermek yerine üzerimize kağıt havlular fırlattı'
Cruz sözlerine şöyle devam etti:
"Bu, yaşamı boyunca başkanlığının üzerindeki için bir leke olacak çünlü buraya gelip bizi desteklemek yerine geldi bize kağıt havlular fırlattı. Bunu hiçbir zaman unutmayazağız."
Muhalifler, Trump'ı kasırgaların vurduğu Teksas ve Florida'yla daha çok ilgilenmekle, Porto Riko'yu ihmal etmekle suçlamıştı. Trump ise, bir ada olması nedeniyle Porto Riko'nun daha zor bir bölge olduğunu savunmuştu.
Ekin ayında yaptığı açıklamada Trump, o sırada 16 olan ölü sayısı için yetkililerin "gurur duyması" gerektiğini söylemişti.
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Maria Kasırgası: 'Porto Rikoluları Trump yönetiminin ihmali öldürdü'/maria-kasirgasi-porto-rikolulari-trump-yonetiminin-ihmali-oldurdu-21228702122870
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