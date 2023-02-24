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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacak

ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı. Williamson, Northwestern Üniversitesine bağlı Medill Gazetecilik Okulu'na verdiği röportajında 'Demokrat Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağı haberlerini doğruladı

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  • Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacak - Magazin haberleri

    Konuyla ilgili konuşan Marianne Williamson, "Şu anda en büyük umudumuz olduğunu düşündüğüm kolektif duyarlılığın kullanılmasına katkı sunabileceğime inanmasaydım, başkanlığa aday olmazdım" ifadesini kullandı.
  • Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacak - Magazin haberleri

    Ülkenin kurumsal oligarklar, şirketler ve silah imalatçılarının gölgesi altında "otoriterlik tehdidi" altında olduğunu söyleyen Williamson, milletvekillerinin tüzel kişiliklerle yeterince mücadele etmediği görüşünü savundu.
  • Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacak - Magazin haberleri

    'Gölge Etkisi', 'Sevgiye Dönüş', 'Değişim', 'Mucize Dolu Bir Yıl' gibi çok satan kitapların yazarı olan Marianne Williamson, 2020 başkanlık seçimlerine de aday olmuştu.

    'Sevgi siyaseti' güttüğünü söyleyen Williamson, kampanya bağışlarıyla ilgili sorunlar ve yeterli desteği alamaması nedeniyle ön seçimler öncesi yarıştan çekilmişti.
  • Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacak - Magazin haberleri

    ABD'li yazarın adaylığını 4 Mart'ta resmen duyurması bekleniyor. 'Demokrat Parti'den henüz adaylığını resmi olarak bildiren bir isim bulunmuyor.

    Demokrat Başkan Joe Biden, seçimlere "aday olma niyetinde olduğunu" söyledi ancak henüz resmi bir duyuru yapmadı.
  • Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacak - Magazin haberleri

    MARIANNE WILLIAMSON HAKKINDA

    Marianne Deborah Williamson, 8 Temmuz 1952'de doğdu. Williamson, ABD'li bir yazar, ruhani lider ve politik aktivisttir. New York Times'ın bir numaralı çok satanları da dahil olmak üzere 14 kitap yazdı.

    Marianne Deborah Williamson, Ayrıca HIV/AIDS ve yaşamı tehdit eden hastalıkları olan eve bağlı insanlara hizmet veren gönüllü bir yemek dağıtım programı olan 'Project Angel Food'un kurucusudur. Williamson, aynı zamanda kâr amacı gütmeyen bir eğitim ve öğretim kurumu olan 'Peace Alliance'ın kurucu ortağıdır.

    'The Oprah Winfrey Show'da sık sık yer alan Marianne Deborah Williamson, 23 Şubat 2023'te görevdeki başkan Joe Biden'a meydan okuyarak 2024 demokratik başkanlık ön seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olmayı planladığını açıkladı.

    Fotoğraflar: AP

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