MARIANNE WILLIAMSON HAKKINDA



Marianne Deborah Williamson, 8 Temmuz 1952'de doğdu. Williamson, ABD'li bir yazar, ruhani lider ve politik aktivisttir. New York Times'ın bir numaralı çok satanları da dahil olmak üzere 14 kitap yazdı.



Marianne Deborah Williamson, Ayrıca HIV/AIDS ve yaşamı tehdit eden hastalıkları olan eve bağlı insanlara hizmet veren gönüllü bir yemek dağıtım programı olan 'Project Angel Food'un kurucusudur. Williamson, aynı zamanda kâr amacı gütmeyen bir eğitim ve öğretim kurumu olan 'Peace Alliance'ın kurucu ortağıdır.



'The Oprah Winfrey Show'da sık sık yer alan Marianne Deborah Williamson, 23 Şubat 2023'te görevdeki başkan Joe Biden'a meydan okuyarak 2024 demokratik başkanlık ön seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olmayı planladığını açıkladı.



Fotoğraflar: AP