Spor mağazalarından kendisi için alışveriş yapan sarı-kırmızılı futbolcu Mariano Ferreira Filho, daha sonra tüm gününü kızına ayırdı. Çocuk eğlence merkezinde kızı ile doyasıya eğlenen Mariano, daha sonra bir restoranda kızıyla yemek yedi.

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