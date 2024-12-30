Mario Balotelli için Meksika flaş iddiası!

Yaz transfer döneminde süpriz bir şekilde İtalya'ya dönen Mario Balotelli'nin bu macerasını kısa keseceği öne sürüldü.

Fichajes'te yer alan habere göre; Genoa'da beklenen performansı sergileyemeyen 34 yaşındaki forvet, Cruz Azul'a transfer olabilir.

Meksika kulübü için Balotelli gibi bir oyuncuyu transfer etmenin, hem sportif hem de medyatik açıdan etkili bir hamle ve cesur bir yatırım olabileceği aktarıldı.

Ayrıca bu transferin tecrübeli golcünün kariyerini farklı bir ortamda canlandırmak adına önemli bir fırsat olabileceği iddia edildi.

Bu sezon yeni takımıyla çıktığı 6 maçta yalnızca 56 dakika sahada kalabilen Mario Balotelli, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.