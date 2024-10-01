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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Mario Balotelli, kariyerine İspanya'da devam edebilir - Futbol Haberleri

        Mario Balotelli, kariyerine İspanya'da devam edebilir

        İtalyan futbolcu Mario Balotelli, kariyerine İspanya'nın üçüncü liginde devam edebilir. İspanyol radyo kanalı Cope'un haberine göre, Alicante ekibi CF Intercity ile 34 yaşındaki golcü arasında somut görüşmeler yapılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:01
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        Habere göre, taraflar anlaşmaya yakın ve Intercity, Balotelli'ye bir sezonluk sözleşme ve bir sezon daha opsiyon sunuyor. Ancak Balotelli'nin transferi gerçekleşirse, Intercity kadrosundaki bir oyuncuyu çıkarmak zorunda kalacak.

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        Kulüp, 24 yaş ve üzeri en fazla 18 oyuncu kotasını doldurmuş durumda. Balotelli, kariyerinde ilk kez İspanya'ya transfer olabilir ve Intercity, onun profesyonel futbol kariyerindeki 11. kulüp olabilir.

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        36 kez İtalya Milli Takımı'nda forma giyen Balotelli, geçtiğimiz sezonu yeniden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da geçirdi. 2021/22 sezonunda da Adana Demirspor'da oynayan yıldız futbolcu, geçen sezon çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptıktan sonra sözleşmesi sona erdi.

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