İHA

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan ve 1-1 biten mücadele sonrasında penaltılarla siyah-beyazlıları eleyen Portekiz temsilcisi Rio Ave’de Teknik Direktör Mario Silva, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Silva, “Maçın başında Beşiktaş’ın baskılı olacağını biliyorduk. İkinci yarıda doğru değişiklikler yaptık. Defansı 3 kişi yaptık ve oyun kontrolünü de aldık. Güven de kazandık ve hak ettiğimiz sonucu elde ettiğimizi düşünüyorum” dedi. Bu sonucun kendileri adına sürpriz olup olmadığıyla ilgili olarak, “Futbolda her şey mümkün. Hafta içinde idmanlarda penaltılara da çalıştık. Çok zorluk çektik diyemem ama takımımı kutluyorum, iyi bir mücadele sergilediler” diyen Silva, penaltılarla ilgili olarak da “Penaltılardan önce futbolcularıma güven vermeye çalıştım. Ama bu bireysel bir iş. Penaltıları seçerken daha soğukkanlı ve faydalı olacak isimleri seçtim. Genel olarak güven verici konuşmalar yaptım” açıklamasını yaptı. Silva son olarak Beşiktaş’ta tehlikeli ayaklar olarak Mensah ve Boyd’u gösterdi.