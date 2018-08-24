Maritimo - Chaves maçı öncesi rakamlar

Portekiz Premier Lig maçında Maritimo ile Chaves, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. Maritimo 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Chaves 3 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Maritimo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Chaves, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 223 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Maritimo kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Chaves sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Maritimo son hafta oynanan Sporting Lisbon maçında 2-1 kazandı.

Chaves, Desportivo Aves karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Maritimo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Maritimo, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Chaves, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chaves 0 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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