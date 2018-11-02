Maritimo - Porto düellosu

Maritimo ve Porto, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Maritimo 10 puanla 11. sırada, Porto 18 puanla 1. sırada bulunuyor. Maritimo son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Porto, son 5 maçında 5 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 395. İddaa'da Maritimo kazanır 8.75, berabere biter 4.30, Porto kazanır 1.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Maritimo önceki hafta Sporting Lisbon mücadelesinde 2-1 kazandı.

Porto, Vitoria Guimaraes karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Maritimo, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Porto ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Porto, 5 gol atarken 3 gol yedi.

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