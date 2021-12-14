Üst üste 3 kez kazandığı BBC Ödülleri (“Avrupa’nın En İyi Sanatçısı”) ve 3 Grammy adaylığı ile dünya müziğinin divalarından biri olan ve tüm dünyada dinleyenlerine müzikal bir yolculuk yaşatan Mariza, 19 Aralık’ta Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.

Portekiz geleneği Fado şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran, tüm dünyada 1 milyondan fazla albüm satışıyla Fado’nun 1 numaralı temsilcisi olmayı sürdüren Mariza, kariyerinin yirminci yıldönümü ve merhum Fado Kraliçesi Amália Rodrigues'in doğumunun yüzüncü yılında, Lizbon ve Rio de Janeiro’de kaydedilen albümü “Mariza Sings Amália”yı sevenleriyle buluşturdu.

Portekiz Devleti tarafından Portekiz kültürünü yurtdışında en iyi temsil eden sanatçı ünvanı alan ve 1999 yılında efsane Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues’in adını taşıyan Vakıf tarafından "Fado'nun Sesi" unvanını verilen Mariza neden Fado’yu seçtiğini şu cümleler ile anlatıyor: “Fado yalnızca bir müzik değil, bir histir. Üzücü değil melankoliktir. Ben bu müziği seçmedim, bu benim kaderimdi.”