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Mark Eliyahu: Korkunç deprem kalbimi çok etkiledi

Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sosyal medyadaki paylaşımlarına ara verdiğini belirtti

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AA
  • Mark Eliyahu: Korkunç deprem kalbimi çok etkiledi - Deprem haberleri

    Kültür-sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, depremlerin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayımlamaya devam ediyor.
  • Mark Eliyahu: Korkunç deprem kalbimi çok etkiledi - Deprem haberleri

    Geçen aylarda Türkiye turnesinde birçok konser veren Mark Eliyahu, Instagram hesabında 2 ay önce Diyarbakır'da çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

    Eliyahu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süredir sosyal medya paylaşımlarında bulunmadığını belirtti.
  • Mark Eliyahu: Korkunç deprem kalbimi çok etkiledi - Deprem haberleri

    "KORKUNÇ DEPREM KALBİMİ ÇOK ETKİLEDİ"

    Mark Eliyahu, paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye ve Suriye'yi vuran korkunç deprem, kalbimi çok etkiledi. Sevdiklerini, evlerini kaybedenler ve yaralanan herkes için çok üzgünüm. Bu korkunç durumu tarif edecek kelime yok. Bu yüzden sosyal medyaya ara vermeye karar verdim. İki ay önce felaket bölgesinde çok özel bir turnemiz vardı. Bu harika şehirlerde müzik çaldık ve bize çok sıcak davranan, bize sevgi veren harika insanlarla tanıştık. Bu turda tanıştığımız insanların bazıları doğrudan felaketten etkilendi. Acınızı ve kaybınızı hissediyorum. Hepinize sağlık, umut ve daha iyi günler diliyorum.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

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