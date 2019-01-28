MARKA, "Teknik Destek Programı" kapsamında kamu kurumlarını kapsayan kurum ve kuruluşlarla bu yıl içinde değeri 1 milyon lirayı bulan teknik destek projelerinin hayata geçirilmesi kapsamında, kasım-aralık döneminde destek almaya hak kazanan 26 kamu kurumuna proje karşılığında 520 bin liralık mali desteği, düzenlenen toplantıyla dağıttı.
MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının son teknik destek programının imza törenini düzenlediklerini söyledi.
Teknik desteklerin, ajansın, kurumların insan kaynakları kapasitelerini geliştirmesi için önemli olduğunu vurgulayan Çöpoğlu, "2018 yılı bütçemiz yaklaşık 1 milyon liraydı. Bu bütçenin tamamını bugünkü programla birlikte kullanmış olduk. Teknik destek için 39 proje vardı. Bunlardan 26'sı başarılı bulundu. Teknik destekler için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, odalar gibi kar amacı gütmeyen kurumlar başvurabiliyor. 2 aylık periyotlarla başvuruları alıyoruz." diye konuştu.
"İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM YAPMAK ÖNEMLİ"
Kurumların, kurumsal ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmeye yönelik pek çok konu başlığı olduğunu belirten Çöpoğlu, şunları kaydetti:
"Sanayi 4.0, dijital, bilişim, AutoCAD gibi eğitimler için desteklerimiz devam ediyor. Bu eğitimleri kurumlar kendi bütçeleriyle kurumsal kapasiteleriyle veremiyorlar, bize başvuruyorlar. Biz de bunları satın alma yöntemiyle temin edip başvuran kurumların insan kaynakları kapasitelerini geliştirmek üzere veriyoruz. Çünkü insan kaynağına yatırım yapmak önemli. Kurumları ayakta tutan insan kaynaklarıdır. MARKA olarak bölgemizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak insan kaynaklarına yatırım amacıyla teknik destek programlarımızı sürdürüyoruz."
MARKA Genel Sekreteri Çöpoğlu, 2019 yılında da bu desteklerin devam edeceğini dile getirerek, "Şubat ayında yapacağımız yönetim kurulu toplantısında hangi projelere ne kadar bütçe ayıracağımız kesinleşecek. 2018 yılında olduğu gibi mali, güdümlü proje ve teknik destek bütçemizi de artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle destek sözleşmesi imzalandı.
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