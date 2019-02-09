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Ayrıca 36 ay vade ile yüzde 0.99 faizli 200 bin TL kredi seçeneği de sunuluyor. Mercedes-Benz facelift öncesi C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda ise, 12 ay vadeli 100 bin TL kredi için yüzde 0 faiz oranından yararlanılabildiği kaydedildi.