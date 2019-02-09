DACIA
Romen üretici Dacia, Şubat ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz sunduğunu açıkladı.
Markadan yapılan açıklamada, 60 bin TL'ye kadar kredi kullanacak müşterilere ise aynı modeller için 30 aya varan vade seçeneği ve yüzde 1.99 faiz oranı sunulduğu kaydedildi.
Duster, Logan, Lodgy ve Sandero modellerinin benzinli versiyonlarında 24 bin TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabileceği bildirildi.
Dokker modeli için de 50 bin TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için yüzde sıfır faiz sunuluyor.
2018 model hurda teşviki ile Sandero 54 bin 900 TL’den, Dokker 61 bin 550 TL’den, Duster 77 bin 900 TL’den, Lodgy ise 93 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
JEEP
Jeep, tüm Renegade versiyonları için hazırladığı kampanyayı devreye aldı. Kampanyada, Jeep Renegade’in tüm model ve versiyonlarını ayda 3 bin 100 TL’lik taksitlerle satın alabilme imkanı da sunuluyor.
Şubat ayı boyunca, 120 beygir gücündeki 1.6 litrelik Multijet II turbo dizel ve 1.4 litrelik 140 HP güç üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçeneklerine sahip Renegade’in tüm versiyonlarında olduğu gibi, Night Eagle donanım seviyesindeki versiyonunu da kampanyaya dahil edildi.
Renegade Night Eagle’da da ÖTV ve tüm indirimlere ek olarak eski otomobilini Jeep yetkili satıcılarına getirenlere 10 bin TL takas desteği de sağlanıyor.
MERCEDES
Mercedes-Benz Türk, Şubat ayına özel sunduğu kampanya kapsamında E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet, facelift öncesi C-Serisi Coupé, Cabriolet, SLC ve GLA model otomobil alımlarında çeşitli seçenekler sunuyor.
Markadan yapılan açıklamada, E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 12 ay vadeli 100 bin TL kredi tutarı için yüzde 0 faiz oranı sunuluyor.
Ayrıca 36 ay vade ile yüzde 0.99 faizli 200 bin TL kredi seçeneği de sunuluyor. Mercedes-Benz facelift öncesi C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda ise, 12 ay vadeli 100 bin TL kredi için yüzde 0 faiz oranından yararlanılabildiği kaydedildi.
Ayrıca kampanya kapsamında 200 bin TL’ye varan kredi tutarı için 36 aya kadar yüzde 0.99 faiz seçeneği sunuluyor. Mercedes-Benz GLA alımlarında da 140 bin TL kredi tutarı, yüzde 1.89 faiz ve 36 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.
Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak isteyen müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 200 bin TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneği sunulduğu belirtildi. Söz konusu kampanya kapsamında yüzde 0’dan başlayan faiz oranı sunuluyor.
Markanın diğer bir ticari modeli olan Vito’ya özel hazırlanan kampanya kapsamında da, Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 200. bin TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneği yer alıyor. Bu kampanya ile yüzde 0’dan başlayan faiz oranı sunuluyor.
Sprinter araç alımlarında da, Mercedes-Benz Kasko tercih edenlere 200 bin TL’ye varan kredi tutarları, yüzde 0’dan başlayan faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçenekleri sunulduğu açıklandı.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, otobüs ürün grubu için hazırladığı Şubat ayına özel kampanyalar ile kişiye özel paketler sunduğunu açıkladı. Şubat ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD model otobüs alımlarında 550 bin TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli yüzde 0 sabit faiz oranı ile 15 bin 278 TL aylık ödeme seçeneği sunuluyor.
NISSAN
Japon otomotiv üreticisi Nissan, Qashqai, X-Trail, Micra ve Navara modellerinde faiz oranını yüzde 0 olarak belirledi.
Bu kapsamda, Qashqai, X-Trail, Micra ve Navara'da 40 bin, Micra’da ise 20 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade seçeneği sunuluyor.
Micra’lar, hurda teşvikli 76 bin 320 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, otomatik vitesli Juke ise hurda teşviki ile 95 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
X-Trail’in 4X4 Skypack versiyonu, Şubat ayı boyunca 192 bin TL’lik fiyatıyla bayilerde yer alırken, Navara ise, Şubat ayı boyunca 44 bin TL’ye varan indirim ve 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile satışa sunulmuş durumda.
RENAULT
Fransız üretici Renault, Şubat ayında Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan ve tüm hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz seçeneğinin yanı sıra 2018 model binek modellerde indirimli fiyatlar sunmaya devam ettiğini duyurdu.
Kampanya kapsamında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerinde 24 bin TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz sunuluyor.
Tüm binek ve hafif ticari modellerde 60 bin TL kredi ve 30 ay vade seçeneği için ise 1.99 faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için çeşitli faiz oranlarının bulunduğu bildirildi.
Şubat ayında, perakende müşteriler için 2018 model devlet hurda teşvikli Clio HB 66 bin 900 TL’den, Megane Sedan ise 86 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Hafif ticari modellerde ise 60 bin TL kredi kullanacak müşterilere, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz sunulduğu belirtildi.
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