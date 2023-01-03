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Markalar tarafından kullanılan manipülatif satış yöntemleri! Fark etmesek de etkileniyoruz

Reklam sektörü sadece satışla ilgili değildir aynı zamanda insan psikolojisiyle paralel olarak ilerler. Kullanılan bazı taktikler, biz fark etmesek de satın alma kararını vermemizi sağlıyor. Bu yöntemlere kanmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz lakin hepsi oldukça etkili ve sıklıkla kullanılıyor.

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  • Markalar tarafından kullanılan manipülatif satış yöntemleri! Fark etmesek de etkileniyoruz

    BÜYÜK İNDİRİMLER

    Bazı satıcılar, satış sezonundan hemen önce fiyatlarını önemli ölçüde artırıyor ancak ardından muhteşem bir indirim duyurusu yapıyor! Sonuçta, fiyat hâlâ satış öncesine göre daha yüksek, ancak farkında olmayan tüketiciler göz alıcı "yüzde 50" işaretleri tarafından cezbediliyor. 
  • Markalar tarafından kullanılan manipülatif satış yöntemleri! Fark etmesek de etkileniyoruz

    UZMAN GÖRÜŞLERİ

    Güven oluşturmak için yaygın bir tekniktir. Genellikle resmi bir kurumu akla getiren ciddi isimler, doktor veya dernek üyesi olarak sunulurlar. Bu örgütler gerçekten var mı? Bu insanlar yasal uzmanlar mı yoksa sadece aktörler mi?

    Kimse bilmiyor ve kimse bunu kontrol etmiyor. Ancak aslında farkında olmasak da bilinçsizce ürünün güvenilir olduğunu hatırlıyoruz ve bu da alışveriş kararlarımızı etkiliyor.
  • Markalar tarafından kullanılan manipülatif satış yöntemleri! Fark etmesek de etkileniyoruz

    İNTERNET YORUMLARI

    Pew Araştırma Merkezi'ne göre, alışveriş yapanların yüzde 80'den fazlası bir satın alma işlemi yapmadan önce internet yorumlarına bakıyor.

    Pazarlamacılar bunu çok iyi biliyor! İnternet, şirket çalışanları veya bunun için para alan kişiler tarafından yapılan sahte yorumlarla doludur. 
  • Markalar tarafından kullanılan manipülatif satış yöntemleri! Fark etmesek de etkileniyoruz

    DUYGULARI HAREKETE GEÇİRMEK

    Şirketler, marka imajlarını oluşturmak için olumlu duygulara atıfta bulunmayı severler. Bu nedenle, birçok reklam tamamen eğlence amaçlıdır ve bazen gerçekten bir şey satıyormuş gibi görünmez. Güzel bir hikâye anlatılır ve kişiler, o reklamı sevdikleriyle paylaşır. İşte, viral bir reklam böyle yapılır!
  • Markalar tarafından kullanılan manipülatif satış yöntemleri! Fark etmesek de etkileniyoruz

    KORKUTMA 

    Korku en güçlü manipülasyondur çünkü hayatta kalma içgüdümüze dokunur. Reklamlarda, bir ürünü satın almazsak başımıza kötü bir şey geleceğine dair bizi ikna etmek için sıklıkla kullanılır. Örneğin; belirli bir vitamini almazsak hayat kalitemiz ciddi oranda düşecektir. (!)
  • Markalar tarafından kullanılan manipülatif satış yöntemleri! Fark etmesek de etkileniyoruz

    SOSYAL BASKI

    Bir marka, ürünlerini milyonların kullandığını söyler hatta reklamlarda "milyolarca müşteri memnuniyeti" gibi ifadelere yer verilir.

    Buna sosyal baskı deniyor ve gerçekten işe yarıyor çünkü başkalarının bizim bilmediğimiz bir şeyi bilebileceğine dair korkumuzu açığa çıkarıyor.  Başka bir deyişle; çoğunluğa başvurarak, kararlarımızın yanlış olduğu konusunda bizi endişelendiriyor. 

    Kaynak: Sales Manago ve Shotform

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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