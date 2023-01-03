Markalar tarafından kullanılan manipülatif satış yöntemleri! Fark etmesek de etkileniyoruz

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Güven oluşturmak için yaygın bir tekniktir. Genellikle resmi bir kurumu akla getiren ciddi isimler, doktor veya dernek üyesi olarak sunulurlar. Bu örgütler gerçekten var mı? Bu insanlar yasal uzmanlar mı yoksa sadece aktörler mi?

Kimse bilmiyor ve kimse bunu kontrol etmiyor. Ancak aslında farkında olmasak da bilinçsizce ürünün güvenilir olduğunu hatırlıyoruz ve bu da alışveriş kararlarımızı etkiliyor.