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Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre, konut fiyatlarında 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95.82 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 312.60 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 2.70 oranında nominal azalış, 2+1 konut tipinde yüzde 0.50 oranında nominal artış, 3+1 konut tipinde yüzde 4.00 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.15 oranında nominal azalış gerçekleşti.

STOKLAR YÜZDE 3.63 ERİDİ

2022 Ekim ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 3.63 oranında erime gözlenirken, 2022 Ekim ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 39.76’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 60.24’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. 2022 Ekim ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5.57’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapılırken, yabancıların daire tipi tercihinde ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutlar yüzde 35.71’lik tercih oranı ile öne çıkıyor.

YÜZDE 63.38 PEŞİN, YÜZDE 4.74 KREDİ KULLANILDI

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, 2022 Ekim ayında peşinat kullanım oranı yüzde 63.38, banka kredisi kullanım oranı yüzde 4.74 ve senet kullanım oranı yüzde 31.88 olarak gerçekleşti.