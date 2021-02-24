Market çalışanı hırsızlık şüphelilerinin peşini bırakmadı

AA

Alınan bilgiye göre, bir market zincirinin Talatpaşa Mahallesi'ndeki şubesine 17 Şubat'ta akşam saatlerinde iki kadın giriş yaptı.

Bir süre alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan kadınlar, market çalışanları tarafından durduruldu. Market çalışanının uyarısı üzerine kadınlardan biri, elindeki poşette yer alan ürünleri yere attı.

Kadınlar daha sonra marketin önüne yanaşan bir otomobile doğru yöneldi. Market çalışanları kadınların otomobile binmesini engellemeye çalıştı. Kısa süreli itişmenin ardından kadınlar otomobile bindi.

Bu sırada market çalışanı da otomobilin ön koltuğuna oturmak istedi. Otomobil sürücüsünün gaza basması üzerine market çalışanı otomobilin açık kalan kapısına tutunarak trafikte ilerledi.

Market çalışanının, şüphelilerin peşine düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.