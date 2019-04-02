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Genç kadın "Yerel bir kumaş dükkanına gittim, daha sonra bir terzi ile temasa geçtim ve tasarımlarımı hayata geçirdi. İlk bikinimi 60 sterline sattım ve çok beğenildi çünkü üzerinde gerçek gerçek Swarovski kristalleri vardı. Markette çalıştığım zaman günde 30 sterlin kazanıyordum ancak web sitemden 1000 sterlinlik satış yapıyordum. Bu süreçte anneme işimden ayrılabilir miyim diye sorduğumda "henüz değil" diyordu. Yarı zamanlı işimden, mayo tasarım işimi oturttuktan sonra ayrıldım" sözleriyle süreci anlatıyor.