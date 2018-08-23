Çalışanlar kendilerini odaya kilitledi

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla Tepeören'de bulunan bir benzin istasyonunun marketinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 05.30 sularında yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 4 kişi lüks bir otomobille benzin istasyonunun önüne geldi. Araçta bir kişi beklerken 3 kişi de araçtan inip ilk önce etrafı kolaçan etti. İHA'nın haberine göre, markette bulunan görevliyi fark etmeyen hırsızlar, kapı kilidini yanlarında getirdikleri levye ile kırıp içeri girdi. O esnada hırsızları fark eden market sahibi Ercan Özyolu, ruhsatlı tüfeğini çıkartıp ateş etmeye başladı. Ateş edilmesiyle korkan hırsızlar otomobillerine binerek kaçmaya başladı. Hırsızların hemen arkasından dışarı çıkan Özyolu, hırsızların bindiği aracın tekerine doğru ateş açmaya devam etti.

SOYGUN GİRİŞİMİ VE MARKET SAHİBİNİN ATEŞ AÇMASI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık girişimi ve market sahibinin ateş açması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların lüks otomobille marketin önüne geldikleri görülüyor. Araçtan inen hırsızların levye ile kapıyı açtıkları görülüyor. Dükkan sahibinin ateş açmasıyla hırsızların koşarak araçlarına bindikleri görülüyor. Görüntülerde daha sonra market sahibinin hırsızların peşinden aracın tekerlerine doğru ateş açtığı görülüyor.

"ÖYLE BİR ŞEY Kİ SANKİ BANKA SOYMAYA GELİYORLAR"

Olay anını anlatan market sahibinin kardeşi Kenan Özyolu, "O akşam ağabeyim burada bekliyor. Kapı kilitli. Lüks bir araç geliyor. Biz bunların müşteri olduğunu düşünerek kapıyı açmaya yöneldik. Baktık ki bunlar kapıyı zorluyor. Ruhsatlı silahımızla korkutma amaçlı çıktık ateş ettik. Bunlar kaçtılar. Pompa çalışanları buradaydı, bunları görünce korkup kendilerini odaya kilitliyorlar. Sanki banka soymaya geliyorlar. Burası küçük market burada ne olabilir ki. Biz bunların yakalanmasını istiyoruz” dedi.

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