Sektörel iletişim şirketi Ortakalan tarafından hazırlanan "Sektörel Değişim", "Yerel Zincirler", "Ulusal ve İndirim Market Zincirleri" raporlarına göre, son sekiz yılda şube sayısı en az beş ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı yüzde 207 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde en hızlı büyüyen segment indirim marketler olurken; indirim market zincirlerinin toplam market sayısı yüzde 293, yerel zincirlerin market sayısı yüzde 80, mağazaları en az üç ve daha fazla coğrafi bölgeye yayılmış olan ulusal hiper ve süper market zincirlerinin market sayısı ise yüzde 81 artış gösterdi.

Raporlara göre, önümüzdeki dönemde gıda perakendesinin indirim-süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; 2026 sonunda indirim marketlerin payının mevcut yüzde 76'dan yüzde 80'e çıkması öngörülüyor. Ancak, indirim marketlerin büyüme hızında 2020 sonrasında yavaşlama bekleniyor.

Perakendenin 2010 yılı sonrasındaki gelişimi ve orta vadede geleceğine ilişkin yapılan projeksiyona göre; 2026 sonuna kadarki süreçte, market zincirlerinde 13,000'in üzerinde yeni açılış ve yüzde 42 oranında büyüme öngörülüyor.

Raporların ortaya koyduğu öngörülere göre, 2026 sonuna kadar perakende sektöründe satın alma veya kapatma gibi etkenlerle en az 60 market zincirinin sektörden ayrılmış olacağını belirten Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, buna karşın 30 yerel perakendecinin şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olmasını beklediklerini söyledi.

Durdu, marketlerde 2026 sonunda yüzde 80 discount, yüzde 10 ulusal, yüzde 10'u lokal zincir şeklinde pazar dağılımı öngördüklerini ifade etti.

Rapora göre, 2010 yılından bu yana 88 yerel, 6 ulusal ve 6 discount olmak üzere toplam 100 market zinciri satılarak veya şubelerini kapatarak sektörden ayrıldı.

Ortakalan verilerine göre, mevcut durumda gıda perakendesinde toplam 234 market zinciri toplam 34,045 market ile faaliyet gösteriyor.

Sektörde indirim marketler yüzde 76, yerel zincirler yüzde 13, ulusal zincirler ise yüzde 11 pay sahibi.