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Marketler arefe günü açık mı, kapalı mı? 27 Haziran bugün AVM'ler saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, arefe günü ve bayramda marketlerin çalışma durumu araştırılmaya devam ediyor. Resmi tatillerde kamu kurumları izinli olduğu bilirken, bazı özel şirketler hizmet vermeye sürdürüyor. Bu kapsamda arefe günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerinden alışveriş yapacak olanlar marketlerin çalışma saatlerini mercek altına aldı. İşte "marketler arefe günü açık mı, kapalı mı? 27 Haziran bugün AVM'ler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?" Sorularının yanıtı...

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  • Marketler açık mı, kapalı mı? 28-29 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık olacak?

    Bayram hazırlıkları yurt genelinde tüm hızıyla sürüyor. Kurban Bayramı kapsamında alışveriş yapmayı düşünenler, "Marketler arefe günü yarın açık mı, kapalı mı? 27 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte marketlerin arefe günü  ve Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin merak edilenler...
  • Marketler açık mı, kapalı mı? 28-29 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık olacak?

    BUGÜN VE AREFE GÜNÜ A101,ŞOK VE BİM AÇIK MI?

    A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü A101, ŞOK ve BİM müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

    Yarın 27 Haziran Salı günü A101, ŞOK ve BİM marketin açık olması bekleniyor. A101’in resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre “ Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.” ifadeleri yer alıyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

     
  • Marketler açık mı, kapalı mı? 28-29 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık olacak?

    A101, BİM VE ŞOK KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

    Ramazan Bayramı'nın 1. günü A101, ŞOK ve BİM kapalı olmuştu. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda A101, ŞOK ve BİM'in bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba kapalı olması bekleniyor.

    Perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor. Konuyla açıklama geldiği durumda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • Marketler açık mı, kapalı mı? 28-29 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık olacak?

    26-27 HAZİRAN KAPALI VE AÇIK OLAN İŞLETMELER

    26-27 Haziran günü marketler ve mahalle bakkallarının büyük bir çoğunluğu açık olacak. AVM’lerde benzer şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

    26-27 Haziran tarihi idari izin kapsamında olacağından kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Özel bankalar çalışmaya devam edecek.

    Sağlık Ocağı olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak. Eczaneler ise bugün (26 Haziran) saat 19.00’a kadar açık olacak. Yarın ise arefe olacağından yarım gün hizmet verecek. Kurban Bayramında ise nöbetçi eczaneler açık olacak. Noterler bugün ve yarın benzer şekilde çalışacak.

     
  • Marketler açık mı, kapalı mı? 28-29 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık olacak?

    A101 MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

    A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

    BİM MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

    BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

     
  • Marketler açık mı, kapalı mı? 28-29 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık olacak?

    ŞOK MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

    ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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