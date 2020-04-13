Marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşların gündeminde. Haftasonu için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağında marketler de kapalı olan yerlerdendi. Gıda konusunda yalnızca fırınlar açıktı ve mahalle mahalle gezerek vatandaşa ekmek dağıttılar. İşte bugün marketler açık mı yoksa kapalı mı? sorusunun cevabı...

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

48 saatlik sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı 24.00'da sona erdi. 31 ilde sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı olan her yer de bugün çalışmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında 2 gün kapalı olan marketler de bugün açıldı ve vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros Çalışma Saatleri

Koronavirüsün yayılması sebebi ile tedbir amacı ile artık Migros marketi 12:00 de açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır

Carrefoursa Çalışma Saatleri

Koronavirüs sebebi ile Carrefoursa çalışma saatlerinde farklılıklar olmuştur. Bu süre içerisin de carrefoursa 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır

A101 Çalışma Saatleri

Koronavirüs tedbirleri arasında A101'in çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştur. A101 bu süre içerisin de 9:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır

BİM Çalışma Saatleri

Bim marketlerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacı ile çalışma saatlerinde değişiklikler yapmıştır. Bim artık 10:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır

Şok Çalışma Saatleri

Şok Koronavirüs sebebi ile artık bir süre 10:00 da açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır.

Groseri Çalışma Saatleri

Groseri marketleri de Koronavirüs sebebi ile çalışma saatlerini değiştirmiştir. Bu sebeple de marketler artık 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır.