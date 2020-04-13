Marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşların gündeminde. Haftasonu için ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağında marketler de kapalı olan yerlerdendi. Gıda konusunda yalnızca fırınlar açıktı ve mahalle mahalle gezerek vatandaşa ekmek dağıttılar. İşte bugün marketler açık mı yoksa kapalı mı? sorusunun cevabı...
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
48 saatlik sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı 24.00'da sona erdi. 31 ilde sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı olan her yer de bugün çalışmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında 2 gün kapalı olan marketler de bugün açıldı ve vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros Çalışma Saatleri
Koronavirüsün yayılması sebebi ile tedbir amacı ile artık Migros marketi 12:00 de açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır
Carrefoursa Çalışma Saatleri
Koronavirüs sebebi ile Carrefoursa çalışma saatlerinde farklılıklar olmuştur. Bu süre içerisin de carrefoursa 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır
A101 Çalışma Saatleri
Koronavirüs tedbirleri arasında A101'in çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştur. A101 bu süre içerisin de 9:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır
BİM Çalışma Saatleri
Bim marketlerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacı ile çalışma saatlerinde değişiklikler yapmıştır. Bim artık 10:00 da açılacak ve 20:00 de kapanacaktır
Şok Çalışma Saatleri
Şok Koronavirüs sebebi ile artık bir süre 10:00 da açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır.
Groseri Çalışma Saatleri
Groseri marketleri de Koronavirüs sebebi ile çalışma saatlerini değiştirmiştir. Bu sebeple de marketler artık 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır.
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