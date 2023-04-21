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Bayram süresince marketler açık mı kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nın başlaması ile beraber zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Bilindiği gibi, resmi tatillerde birçok yer ve işletme kapalı oluyor. Geçtiğimiz bayramlarda zincir marketler de bayram süresince belirli günlerde kapalı kalıyordu. Peki, Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı ve hizmet veriyor mu? İşte, 2023 Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar

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  • Marketler bugün açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda BİM, Tarım Kredi, ŞOK, Migros, A101 ve zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma durumu ve mesai saatleri araştırılmaya başlandı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21 Nisan itibarıyla başladı. Ramazan Bayramı günlerinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler  BİM, A101, ŞOK, Migros marketler çalışma saatlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi marketlerin çalışma durumu ve saatleri...
  • Marketler bugün açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda BİM, Tarım Kredi, ŞOK, Migros, A101 ve zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

    Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bayramın ilk günü kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.
  • Marketler bugün açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda BİM, Tarım Kredi, ŞOK, Migros, A101 ve zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

    Bayramın ilk günü zincir marketlerin hepsinin (A101, BİM, ŞOK, Migros vb.) kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor.
  • Marketler bugün açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda BİM, Tarım Kredi, ŞOK, Migros, A101 ve zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 

    A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

    BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Marketler bugün açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda BİM, Tarım Kredi, ŞOK, Migros, A101 ve zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

     
  • Marketler bugün açık mı kapalı mı? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramda BİM, Tarım Kredi, ŞOK, Migros, A101 ve zincir marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Migros imarketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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